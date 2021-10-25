Экс-проректора ПсковГУ признали виновным в злоупотреблении полномочиями

17:24, 25 октября 2021, ПАИ

Псковский городской суд огласил приговор по уголовному делу в отношении Владимира Моисеева, ранее занимавшего должность проректора по административно-хозяйственной деятельности ПсковГУ. Он обвинялся в использовании должностным лицом своих полномочий вопреки интересам службы (ч. 1 ст. 285 УК РФ).



Как сообщили Псковскому агентству информации в объединенной пресс-службе судов Псковской области, суд признал Моисеева виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.



18 июня его уже признавали виновным, но суд вышестоящей инстанции отменил приговор горсуда.