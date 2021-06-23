7 млн рублей заплатит по иску бывший проректор ПсковГУ

17:10, 23 июня 2021, ПАИ

Псковский городской суд огласил приговор по уголовному делу в отношении бывшего проректора по административно-хозяйственной деятельности Псковского госуниверситета Владимира Моисеева. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ), сообщили Псковскому агентству информации в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

С декабря 2015 года по март 2017 года Моисеев с нарушением установленной законом процедуры заключал договоры с фирмой, принадлежащей его знакомому. В результате чего ПсковГУ был причинен ущерб в размере 7 350 889 рублей, выразившийся в оплате договоров, работы по которым не были выполнены.

Суд признал Моисеева виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей. При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства, в том числе частичное погашение ущерба и признание вины подсудимым. Иск, заявленный прокурором Псковской области, о взыскании 6 900 000 рублей удовлетворен судом в полном объеме.