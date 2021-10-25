Владимир Путин провёл переговоры с британским премьером Борисом Джонсоном

19:21, 25 октября 2021, ПАИ

Презмдент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном климатическую проблематику, ситуацию в Афганистане и двусторонние отношения. Беседа состоялась в понедельник, 25 октября.

«С российской стороны отмечена приверженность международным обязательствам и намерение последовательно сокращать «углеродный след» национальной экономики. Борис Джонсон приветствовал планы России добиваться углеродной нейтральности не позднее 2060 года», – цитирует «Профиль» пресс-службу Кремля.

Великобритания надеется, что Россия повысит эту цель до достижения нулевого выброса парниковых газов к 2050 году, а также добьется дальнейшего прогресса в предотвращении исчезновения лесов и внесет амбициозный вклад, определяемый на национальном уровне.

Президент РФ также рассказал британскому премьеру об итогах состоявшихся на прошлой неделе в Москве консультаций «расширенной тройки» по Афганистану. Путин и Джонсон также высказались в пользу сохранения совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Путин заявил Борису Джонсону о приверженности Российской Федерации международным обязательствам по климату и намерении последовательно сокращать «углеродный след». Российский лидер также изложил подход России к урегулированию внутриукраинского конфликта при безусловном выполнении минских договоренностей.

В продолжении беседы Путин и Джонсон обменялись оценками о российско-британских отношениях и выразили обоюдное мнение о том, что необходимо наладить взаимодействия по ряду направлений, договорившись поддерживать необходимые контакты по затронутым в разговоре вопросам.