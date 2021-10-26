Более 113 тысяч человек привились от гриппа в Псковской области

16:13, 26 октября 2021, ПАИ

В Псковской области прививки от гриппа сделали более 15 500 детей и свыше 98 000 взрослых. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

Иммунизации против гриппа в текущем эпидсезоне в регионе подлежат 359 780 человек, в том числе 67 500 детей. Планируется привить за счет других источников 13 000 человек. Планируемый охват населения прививками против гриппа составит 60,1%.

В настоящее время в область поступило 267 280 доз 3-валентной вакцины «Совигрипп» для иммунизации взрослых и 72 040 доз 4-валентной вакцины «Ультрикс» для детей.

В Роспотребнадзоре отметили, что ежегодная вакцинация против гриппа - самый эффективный способ защиты от этого заболевания. Прививку можно сделать бесплатно в поликлинике по месту жительства.

Напомним, ранее Минздрав России дал разрешение на одновременную вакцинацию от гриппа и COVID-19.