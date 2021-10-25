Как правильно прививаться от гриппа и коронавируса, рассказала Марина Гаращенко

13:13, 25 октября 2021, ПАИ

Как правильно прививаться от гриппа и коронавируса, рассказала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в эфире одной из радиостанций.

Она отметила, что одновременное применение двух или даже трёх вакцин не запрещено законодательством, в том числе международным. «Есть многие вакцины, в которых в одном флаконе содержится от двух-трёх до пяти инъекций. Многие учёные говорят, что иммунитет на поливакцинацию гораздо более эффективно вырабатывается, нежели на моновакцинацию», - подчеркнула эксперт.

Она заметила, что рекомендации идут для разных типов вакцин. По данным Минздрава, вместе с вакциной от гриппа можно использовать только «Спутник V» (Гам-КОВИД-Вак). При этом прививки делаются в разные руки.

Также Марина Гаращенко добавила, что в рекомендацию Минздрава внесено изменение о том, что «Спутник V» разрешено применять для кормящих матерей.

Накануне губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о разрешении Минздрава России на одновременную вакцинацию от гриппа и COVID-19.