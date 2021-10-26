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Общество

В Санкт-Петербурге закрасят уникальное граффити с портретом Даниила Хармса

Суд постановил закрасить изображение Хармса на доме, где он жил. Фото Instagram

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение о закрашивании в центре города грффити с портретом Даниила Хармса. И это несмотря на обращение жильцов дома к губернатору Александру Беглову с просьбой сохранить уникальный рисунок. Но тщетно. Членов ТСЖ «Маяковского 11» обязали ликвидировать изображение в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу.

Десятиметровое изображение писателя Даниила Хармса появилось на доме, где он жил, в феврале 2016 года, пишет «Фонтанка».

Ранее Псковское агентство информации рассказывало о художнике, который борется с распространением наркотиков, закрашивая пути коммуникации на фасадах зданий красивыми рисунками.

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