Псковский художник борется с рекламой наркотиков на городских стенах с помощью граффити

21:08, 21 сентября 2021, ПАИ

Пскович Иван Трахов сотрудничал с анимационной студией «Мельница» и принимал участие в создании полюбившихся мультфильмов «Иван Царевич и Серый Волк 2» и «Три богатыря: ход конем». Корреспондент «АиФ–Псков» Ольга Нефёдова взяла интервью у художника.

Поводом послужили его рисунки на городских стенах Пскова, где ранее появлялась реклама наркотиков. Иван Трахов попробовал один раз нанести поверх рекламы картину, и псковичам такая идея пришлась по душе. Более того, к художнику обратились сотрудники областного управления по контролю за оборотом наркотиков (УКОН) и предложили объединить усилия по противодействию распространения наркотиков.

Теперь Иван в свободное от работы время замещает смертельную рекламу своими граффити. Читайте большое интервью с Иваном Траховым на сайте «АиФ -Псков».