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Соцсфера

Соцзащита Псковской области пересмотрела условия работы госучреждений во время коронавирусных ограничений

Сегодня, 26 октября, состоялось совещание Комитета по социальной защите Псковской области в режиме видеоконференцсвязи с начальниками территориальных отделов, директорами государственных учреждений социального обслуживания. Об этом ПАИ сообщили в самом Комитете по соцзащите.

В ходе совещания были обсуждены вопросы организации работы государственных учреждений социального обслуживания в период ограничительных мероприятий, организации работы по вакцинации от коронавируса и проведению переписи населения, текущие вопросы.

Так же участники обсудили актуальные вопросы по технологии реализации социального контракта.

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