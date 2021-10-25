Соцзащита Псковской области пересмотрела условия работы госучреждений во время коронавирусных ограничений

21:59, 26 октября 2021, ПАИ

Сегодня, 26 октября, состоялось совещание Комитета по социальной защите Псковской области в режиме видеоконференцсвязи с начальниками территориальных отделов, директорами государственных учреждений социального обслуживания. Об этом ПАИ сообщили в самом Комитете по соцзащите.



В ходе совещания были обсуждены вопросы организации работы государственных учреждений социального обслуживания в период ограничительных мероприятий, организации работы по вакцинации от коронавируса и проведению переписи населения, текущие вопросы.



Так же участники обсудили актуальные вопросы по технологии реализации социального контракта.