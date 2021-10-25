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Политика

Аналитик предупредил о рисках обвала рубля до Нового года

Цены на энергоресурсы оказывают значительную поддержку рублю, но теоретические риски обвала национальной валюты сохраняются, рассказал агентству «Прайм» аналитик ФГ «ФИНАМ» Андрей Маслов.

«Исходя из последних новостей, вмешательство Китая в ценообразование внутреннего рынка угля уже понизило фьючерсы на уголь в среднем на 12%, а некоторые упали и на 30%. Это, в свою очередь, оказало негативное влияние и на нефть, которая в последнее время все чаще рассматривается как товар-заменитель для дорогого газа и угля», — отметил эксперт.

На рубле также негативно может сказаться, если Европа и Россия договорятся о дополнительных поставках газа, но ситуация вряд ли будет катастрофичной.

Потенциально, по словам Маслова, рублю угрожают политические риски, которые могут возникнуть из-за ухудшения международной обстановки, новых антироссийских санкций, а также мощная волна коронавируса.
 

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