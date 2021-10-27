Депутаты гордумы выберут главу администрации Пскова из двух кандидатов

12:48, 27 октября 2021, ПАИ

Главу администрации Пскова депутаты гордумы будут выбирать из двух кандидатов. Об этом Псковскому агентству информации стало известно из собственных источников.

Ранее стало известно, что на пост главы администрации города претендуют трое: исполняющий полномочия главы администрации города Борис Елкин, первый заместитель директора ГКУ ПО «Управление по обеспечению деятельности государственных органов Псковской области» Иван Родионов и директор МКУ Пскова «Специализированная служба» Сергей Федоров.

По решению конкурсной комиссии до участия в конкурсе на пост главы администрации Пскова были допущены два кандидата: и. п. главы администрации города Борис Елкин и первый заместитель директора ГКУ ПО «Управление по обеспечению деятельности государственных органов Псковской области» Иван Родионов. Сергей Федоров к конкурсу не допущен в связи с предоставлением неполного пакета документов.