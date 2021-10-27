В Госдуме поддержали законопроект о штрафах за безответственное обращение с животными

12:54, 27 октября 2021, ПАИ

В Государственной Думе поддержали законопроект об административной ответственности за неподобающее обращение с домашними животными, сообщают РИА новости.

На данный момент в России законодательно закреплены требования в сфере защиты животных, однако административных наказаний за их нарушение пока нет. В связи с этим было выдвинуто предложение ввести наказание за несоблюдение наиболее важных требований федерального закона,

Согласно проекту, несоблюдение требований содержания животных и оставление их без владельца будет грозить нарушителям штрафом до 3 тысяч рублей, должностным лицам за аналогичное нарушение грозит штраф 15 тысяч рублей, для юридических лиц штраф составит 30 тысяч рублей.

Жестокое обращение с животными, если его не посчитают уголовным преступлением, будет караться еще суровее. Также штрафы грозят тем, кто попытается завести животных, включенных в перечень запрещенных к содержанию.