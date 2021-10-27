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Политика

Социальный комитет Псковского облсобрания поддержал поправки в закон о порядке расчёта среднедушевого дохода

Члены комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания поддержали проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменения в правила определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 27 октября.

Проектом постановления предусматривается внесение изменения в правила определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в части исключения из числа доходов, учитываемых при расчёте среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг, доходов от трудовой деятельности, полученных инвалидами, постоянно проживающими в организациях социального обслуживания, а также осуществляющими трудовую деятельность в указанных организациях.

Первый заместитель председателя комитета по социальной защите Псковской области Татьяна Селиверстова призвала поддержать предложение, направленное на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья. Она напомнила, что в Псковской области есть уникальное учреждение – интеграционные мастерские, где инвалиды осуществляют трудовую деятельность.

Заместитель председателя комитета по труду и социальной политике Елена Даньшова заявила, что указанное постановление улучшает положение инвалидов, работающих в таких учреждениях.

Депутаты рекомендовали областному Собранию поддержать инициативу правительства.

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