Анна Николаева назначена врип главы Палкинского округа
Анна Николаева назначена временно исполняющей полномочия главы Палкинского муниципального округа. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.
«Ранее Анна Александровна работала заместителем главы администрации Островского округа, где отвечала за реализацию инфраструктурных проектов муниципалитета», – написал глава региона.
Губернатор отметил, что в Палкинском районе сформирована профессиональная и эффективная команда. По его словам, в муниципалитете реализуется множество проектов в сфере благоустройства, отлажен комплексный подход к решению задач и привлекаются все возможные финансовые инструменты.
«Главная задача сейчас – сохранить взятый темп. Со стороны правительства региона окажем необходимую помощь и поддержку», – подчеркнул Михаил Ведерников.
Напомним, что Собрание депутатов Палкинского муниципального округа приняло решение досрочно прекратить полномочия главы муниципального образования Ольги Потаповой 30 сентября в связи с её отставкой по собственному желанию.
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