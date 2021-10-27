В закон об аварийно-спасательной службе Псковской области внесут изменения
Члены комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания поддержали внесение изменений в региональный закон «Об аварийно-спасательной службе и аварийно-спасательных формированиях Псковской области». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 27 октября.
В связи с изменением Федеральным законом объёма прав, обязанностей спасателей, а также установлением случаев освобождения от ответственности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей при проведении аварийно-спасательных работ вносятся корректировки в статьи 9 и 11 Закона области. Закрепляются понятия «Оправданный риск», «Крайняя необходимость».
Проект закона рекомендовано принять в двух чтениях.
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