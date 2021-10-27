В России предлагают регулировать оборот метанола на государственном уровне

15:27, 27 октября 2021, ПАИ

МВД РФ внесло предложение о госрегулировании оборота метанола вплоть до его лицензирования, а также установлении по нему строгой отчетности, пишет РИА Новости.

Это предложение было внесено на фоне массовых отравлений контрафактным алкоголем на территории России.

В 2019 году благодаря изменениям в закон о государственном регулировании поизводства этилового спирта удалось сократить поставки этанола на нелегальное производство, однако тогда в качестве основного сырья стали использовать опасный для жизни метиловый спирт.

Кроме того, руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат госдумы Султан Хамзаев предложил ужесточить ответственность за массовую гибель людей, вызванную контрафактным алкоголем, сообщил RT.

Он уточнил, что в уголовном законодательстве за производство и сбыт небезопасной продукции, в случае смерти двух и более лиц, предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Хамзаев привел в пример ситуацию с пьяным водителем, который стал виновником гибели одного человека, и напомнил, что за это грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее 21 октября в Свердловской области отравилось 24 человека, а 23 октября в Оренбургской области суррогатным алкоголем отравилось 54 человека и 34 умерло.