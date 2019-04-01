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Общество

Госмонополию на производство спирта предложили ввести в России

Депутаты Госдумы предложили с 2020 года ввести государственную монополию на производство и оборот этилового спирта и алкогольной продукции, пишет «Парламентская газета».

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что производить и продавать этиловый спирт и алкоголь смогут лишь компании, 100% уставного капитала которых принадлежит государству. По мнению инициаторов проекта закона, торговлю спиртным должны будут производить компании, входящие в структуру Роспиртпрома. Таким образом, планируется обеспечить полный контроль качества всего алкоголя в стране. Кроме того, авторы законопроекта отмечают, что принятие такого закона даст бюджету порядка 400-500 млрд рублей ежегодно.

В ближайшее время парламенту предстоит рассмотреть законопроект в первом чтении.

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