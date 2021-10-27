Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Закон о внесении поправок в КоАП РФ рассмотрят псковские депутаты на сессии

Проект федерального закона № 1208818-7 «О внесении изменений в статьи 2.6.1 и 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (в части уточнения порядка привлечения к административной ответственности в случае фиксации правонарушения специальными техническими средствами) поддержали члены комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания 27 октября. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета.

Председатель комитета Алексей Севастьянов уточнил, что это инициатива сенаторов РФ, в том числе Андрея Турчака. Речь идёт о камерах фото- и видеофиксации, много штрафов оспариваются гражданами, так как нет чёткого понимания, где, как и под каким углом устройства должны быть установлены. «Нужно навести порядок», – уверен Алексей Севастьянов. Он попросил поддержать данную законодательную инициативу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как часто вы пишите от руки?

Проголосовать >>>

27 октября 2021

Андрей Турчак перестанет быть депутатом Псковского областного Собрания
27 октября 2021

Фоторепортаж: В Пскове появилась новая аллея

27 октября 2021

В закон об аварийно-спасательной службе Псковской области внесут изменения
27 октября 2021

Игорь Дитрих войдёт в состав рабочей группы «Российской общественной инициативы»
27 октября 2021

Социальный комитет Псковского облсобрания поддержал поправки в закон о порядке расчёта среднедушевого дохода
27 октября 2021

Депутаты гордумы выберут главу администрации Пскова из двух кандидатов
27 октября 2021

Отражающий региональные особенности рынка труда коэффициент изменится в Псковской области
25 октября 2021

Владимир Путин провёл переговоры с британским премьером Борисом Джонсоном

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...