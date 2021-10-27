Закон о внесении поправок в КоАП РФ рассмотрят псковские депутаты на сессии

16:02, 27 октября 2021, ПАИ

Проект федерального закона № 1208818-7 «О внесении изменений в статьи 2.6.1 и 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (в части уточнения порядка привлечения к административной ответственности в случае фиксации правонарушения специальными техническими средствами) поддержали члены комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания 27 октября. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета.

Председатель комитета Алексей Севастьянов уточнил, что это инициатива сенаторов РФ, в том числе Андрея Турчака. Речь идёт о камерах фото- и видеофиксации, много штрафов оспариваются гражданами, так как нет чёткого понимания, где, как и под каким углом устройства должны быть установлены. «Нужно навести порядок», – уверен Алексей Севастьянов. Он попросил поддержать данную законодательную инициативу.