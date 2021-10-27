Юные великолукские музыканты стали участниками программы «Вундеркинды» на телеканале «Пятница»

17:46, 27 октября 2021, ПАИ

Воспитанники ДМШ №1 имени Мусоргского выступили на телеканале «Пятница» в программе «Вундеркинды», сообщает газета «Великолукская правда Новости».

Великолучанам Ярославу Симонову и Михаилу и Ивану Размысловичам посчастливилось принять участие в первой программе, которая уже вышла в эфир, и познакомиться с народной артисткой РФ Ларисой Долиной, а также известным тиктокером Артуром Бабичем.

По концепции программы в каждый выпуск приглашаются разные звезды российской эстрады, блогеры и актеры. Они должны угадать, каким талантом обладает тот или иной ребенок. Участники угадали, каким талантом обладает юный ложкарь Ярослав. Он со своими товарищами-гармонистами исполнял композицию «Барыня-сударыня».

«В программу «Вундеркинды» мы попали случайно. Хотя, как известно, случайностей не бывает. Изначально мы посылали заявку на другой конкурс, с которого нас, скажем так, перехватили. Организаторы шоу заметили Ярослава Симонова и сказали: «Он нам нужен». Так как мы легкие на подъем, то сразу же согласились. Во время репетиций были совершенно разные задания – сыграть на ложках песню Басты, других современных исполнителей и даже «Времена года» Вивальди. Мы, конечно, были удивлены, но не отступили, постарались, и все получилось. В итоге нас одобрили», - рассказала руководитель ансамбля, преподаватель ДМШ №1 имени М. П. Мусоргского Елена Баженова.

Ярослав Симонов заверил, что чувствовал себя уверенно и два года занимается музыкой и на ложках играет с удовольствием, так как любит ритм. По словам мальчика, он готов еще раз принять участие в каком-нибудь шоу и исполнить современную песню.