Тело мужчины было обнаружено на месте ДТП в Псковском районе
На месте ДТП в Псковском районе обнаружили тело мужчины, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».
Авария произошла в деревне Подсадничье Псковского района.
62-летний водитель автомобиля «Ниссан экстрейл» не справился с управлением и въехал в остановку с последующим съездом в кювет.
Водитель скончался на месте ДТП. Причина смерти устанавливается.
На месте работают аварийно-спасательная служба, сотрудники скорой помощи и следственного комитета.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>