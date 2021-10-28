Тело мужчины было обнаружено на месте ДТП в Псковском районе

22:23, 28 октября 2021, ПАИ

На месте ДТП в Псковском районе обнаружили тело мужчины, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Авария произошла в деревне Подсадничье Псковского района.

62-летний водитель автомобиля «Ниссан экстрейл» не справился с управлением и въехал в остановку с последующим съездом в кювет.

Водитель скончался на месте ДТП. Причина смерти устанавливается.

На месте работают аварийно-спасательная служба, сотрудники скорой помощи и следственного комитета.

Обстоятельства произошедшего выясняются.