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Происшествия

Тело мужчины было обнаружено на месте ДТП в Псковском районе

Автомобиль вылетел в кювет. Водитель скончался. Фото ПАИ

На месте ДТП в Псковском районе обнаружили тело мужчины, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Авария произошла в деревне Подсадничье Псковского района.

62-летний водитель автомобиля «Ниссан экстрейл» не справился с управлением и въехал в остановку с последующим съездом в кювет. 

Водитель скончался на месте ДТП. Причина смерти устанавливается.

На месте работают аварийно-спасательная служба, сотрудники скорой помощи и следственного комитета.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

  • Тело мужчины было обнаружено на месте ДТП в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Тело мужчины было обнаружено на месте ДТП в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Тело мужчины было обнаружено на месте ДТП в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Тело мужчины было обнаружено на месте ДТП в Псковском районе
    Фото: ПАИ

 

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