Житель Плюсского района похитил из магазина алкоголь, колу и лимон

11:17, 29 октября 2021, ПАИ

В Плюсском районе стражами порядка по горячим следам раскрыт грабеж, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 28 октября в поселке Заплюсье Плюсского района из магазина на улице Ленина зашедший гражданин без применения насилия похитил бутылку коньяка, бутылку колы и лимон, после чего скрылся.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отделения полиции по Плюсскому району по горячим следам установили мужчину, подозреваемого в совершении грабежа. Им оказалася 31-летний безработный, ранее неоднократно судимый уроженец Стругокрасненского района. Ныне он проживает в Плюсском районе.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливается причастность подозреваемого к совершению и других противоправных деяний.