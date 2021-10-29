Житель Усвятского района попал в ДТП на угнанном автомобиле

11:20, 29 октября 2021, ПАИ

Сотрудники пункта полиции по Усвятскому району задержали местного жителя, подозреваемого в угоне ВАЗ-2121, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

С 27 по 28 октября от дома на улице Козловской угнали автомобиль. Вскоре «Ниву» обнаружили с техническими повреждениями на дороге Невель – Усвяты – Велиж Усвятского района.

Вскоре был задержан 25-летний подозреваемый в угоне. По данному факту возбудили уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются.