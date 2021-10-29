Нарушителей масочного режима не выявили в псковских автобусах

13:02, 29 октября 2021, ПАИ

Нарушителей масочного режима не выявили в автобусах в Пскове 29 октября в ходе рейда, в котором принял участие корреспондент Псковского агентства информации.

Рейд проходил на остановках «Летний сад» и «Площадь Ленина». Его проводили представители комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области совместно с сотрудниками правоохранительных органов.

Все граждане при выходе из автобуса и в самом транспорте были в масках. Однако, по словам кондуктора одного из автобусов, многие граждане всё же не соблюдают противоковидные меры и на предупреждения работников «Псковпассажиравтотранса» не реагируют или даже грубо отвечают.

На одном из рейдов встречались пассажиры, которые утверждали, что сняли маски перед выходом из автобуса. В связи с этим сотрудники полиции напоминали гражданам, что пассажир общественного транспорта обязан находиться в маске с момента входа и до выхода из транспорта. Стоять в автобусе без маски до выхода из него также является административным нарушением, объясняли они гражданам.

Напомним, что с начала октября региональный комитет по транспорту и дорожному хозяйству составил 56 протоколов из-за несоблюдения гражданами масочного режима в автобусах.

Отметим, что в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Псковской области объявлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Кроме того, псковичам с 30 октября необходимо предоставлять QR-коды или ПЦР-тесты для посещения общественных мест.

О том, как получить QR-код и что делать, если привился, а сертификата на «Госуслугах» нет, читайте здесь.