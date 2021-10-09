Псковичам разъяснили правила использования QR-кодов

14:24, 09 октября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в новом видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram ответил на популярные вопросы псковичей, которые касаются QR-кодов.

Как получить QR-код

QR-код автоматически генерируется после вакцинации в личном кабинете на портале госуслуги. Затем достаточно паспорта, чтобы подтвердить его подлинность.

Что делать, если привился, а сертификата на Госуслугах нет

Прежде всего, нужно обратиться в техподдержку портала – обычно они оперативно решают эту проблему. Кроме этого, после второй прививки в медучреждении выдают бумажный сертификат о прохождении вакцинации. Его можно использовать как подтверждающий документ.

В случае, если нет аккаунта на Госуслугах, то псковичам нужно носить с собой бумажный сертификат.

Где сейчас будут необходимы QR-коды

Подтвердить факт вакцинации нужно будет при посещении учреждений культуры. Это может быть бумажный сертификат, QR-код на телефоне или в распечатанном виде. У переболевших, в свою очередь, должна быть справка о перенесенной болезни.

Зачем вообще нужны QR-коды, если есть сертификаты

QR-код – это ссылка на сертификат о вакцинации в кабинете Госуслуг. Его нельзя потерять, и он всегда под рукой. Это просто удобно, но при необходимости можно использовать бумажный.

Что делать, если есть медотвод

Если слабое здоровье – в места повышенного риска заболевания ходить нельзя. Именно туда будет ограничиваться вход для тех, кто не вакцинировался и не переболел коронавирусом.

Нужны ли детям QR-коды

QR-коды должны предоставлять граждане от 18 лет. Посещать мероприятия дети смогут вместе с родителями, у которых есть необходимые документы.

Кто возместит убытки малого бизнеса от введения QR-кодов

Альтернатива таким мерам – полная приостановка деятельности до улучшения эпидситуации. QR-коды – это и есть мера, которая минимизирует убытки.

Требования по предоставлению QR-кодов обязательна для всех, кто находится на территории области. В том числе для гостей региона и туристов.