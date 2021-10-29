Андрей Козлов назвал вакцинацию единственным способом защиты от невидимого врага

14:55, 29 октября 2021, ПАИ

Вакцинация - единственный способ защиты от невидимого врага, заявил председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов, генеральный директор ОАО «Красное знамя» Андрей Козлов корреспонденту Псковского агентства информации.

Он отметил, что коронавирус невидим, откуда он прилетит — непонятно. Парламентарий констатировал, что маски — это хорошо, но единственная действенная мера — это создание коллективного иммунитета. Причем он сформируется, либо когда большинство людей переболеет (но, по словам Андрея Козлова, это худший вариант, потому что ковид — заболевание достаточно серьезное, фиксируется много летальных исходов), либо благодаря вакцинации. «Других способов защиты я не знаю, поэтому я привился, как почти все мои родственники и знакомые», - сообщил собеседник ПАИ.

Он вакцинировался «Спутником V», а за несколько месяцев до этого переболел коронавирусом в легкой форме. «Как только антитела стали спадать, я привился. В феврале уже планирую сделать ревакцинацию «Спутником Лайт», - рассказал Андрей Козлов. Он также обратил внимание на важность вакцинации от гриппа, которую проходит ежегодно.

С работниками ОАО «Красное знамя» Андрей Козлов уже провел соответствующие беседы, большая часть сотрудников предприятия тоже привились от коронавируса.

Ранее о важности вакцинации для населения заявил заслуженный артист России Александр Либ. По его словам, если не создать мощный иммунитет хотя бы на 80%, то эффективного результата не будет. Солидарна с ним и. о. директора АНО Псковской области «Центр молодежи и общественных инициатив» Мария Андреева.

Президент России Владимир Путин в связи с распространением COVID-19 подписал указ об установлении в России нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. С 25 октября в Псковской области ужесточены противоэпидемические меры. ПАИ подготовило специальную поясняющую инфографику.