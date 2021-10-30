В Санкт-Петербурге закрыли и опечатали шесть заведений, не соблюдавших ограничительные меры

23:08, 30 октября 2021, ПАИ

В Петербурге по результатам ночного рейда закрыли и опечатали шесть заведений, не соблюдавших ограничительные меры из-за коронавируса, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Вечером в пятницу и минувшей ночью сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга совместно с Роспотребнадзором и полицией провели рейд по проверке соблюдения запрета на работу предприятий общепита и досуга с 30 октября по 7 ноября.

Отмечается, что в ходе мероприятия удалось проверить 18 ресторанов, кафе, кальянных и ночных клубов в Центральном, Петроградском и Приморском районах. Нарушения антиковидных ограничений выявлены в шести заведениях.

Запрет на работу с 30 октября по 7 ноября проигнорировали клубы на Конюшенной площади и на Большой Конюшенной улице, паб и кальянная на Большой Пушкарской улице. В двух заведениях на Садовой улице и проспекте Испытателей посетители курили кальян, персонал работал без масок, не было QR-кода и разметки, журналов дезинфекции.

По результатам рейда работа заведений-нарушителей приостановлена представителями Роспотребнадзора, помещения опечатаны.