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Общество

В Санкт-Петербурге закрыли и опечатали шесть заведений, не соблюдавших ограничительные меры

В Петербурге по результатам ночного рейда закрыли и опечатали шесть заведений, не соблюдавших ограничительные меры из-за коронавируса, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Вечером в пятницу и минувшей ночью сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга совместно с Роспотребнадзором и полицией провели рейд по проверке соблюдения запрета на работу предприятий общепита и досуга с 30 октября по 7 ноября.

Отмечается, что в ходе мероприятия удалось проверить 18 ресторанов, кафе, кальянных и ночных клубов в Центральном, Петроградском и Приморском районах. Нарушения антиковидных ограничений выявлены в шести заведениях.

Запрет на работу с 30 октября по 7 ноября проигнорировали клубы на Конюшенной площади и на Большой Конюшенной улице, паб и кальянная на Большой Пушкарской улице. В двух заведениях на Садовой улице и проспекте Испытателей посетители курили кальян, персонал работал без масок, не было QR-кода и разметки, журналов дезинфекции.

По результатам рейда работа заведений-нарушителей приостановлена представителями Роспотребнадзора, помещения опечатаны.

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