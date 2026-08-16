Михаил Ведерников рассказал о первых боях на Псковской земле в 1941 году

14:48, 16 августа 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал в своём канале в MAX первую часть лекции, посвящённой героическим сражениям и защитникам, давшим отпор немецко-фашистским захватчикам в начале Великой Отечественной войны. Выпуск приурочен к Году единства народов России, объявленному президентом.

«Важно помнить историю своей земли, её судьбоносные даты и имена тех, кто подарил мир и отстоял Псков», – написал глава региона.

В лекции рассказывается о самых трудных, первых боях на Псковской земле, о том, как шаг за шагом – в битвах за Псков, Идрицу, Остров – многонациональный народ приближал День Победы.