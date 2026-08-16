В МВД предупредили о риске при получении перевода на карту от незнакомцев

16:27, 16 августа 2026, ПАИ

Гражданам, на банковскую карту которых поступил денежный перевод от неизвестного отправителя, не рекомендуется вступать с ним в переписку и тем более самостоятельно возвращать средства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел России.

В ведомстве пояснили, что такие действия могут быть частью мошеннической схемы, с помощью которой злоумышленники пытаются вовлечь получателя в вывод похищенных денег. Самостоятельный возврат через мобильное приложение или по реквизитам, продиктованным незнакомцем, недопустим.

Кроме того, правоохранители предостерегают от перехода по ссылкам, полученным от посторонних, и от ввода личных данных или реквизитов банковской карты на подозрительных сайтах.

При поступлении перевода от незнакомца МВД рекомендует незамедлительно обратиться в свой банк, сообщить сумму перевода, дату, данные отправителя и последние цифры номера карты, с которой поступили средства. Банк самостоятельно свяжется с кредитной организацией отправителя и инициирует возврат. Также следует заблокировать контакт незнакомца, сохранить всю переписку с ним, а также диалог с банком для возможного использования в качестве доказательств.