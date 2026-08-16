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Заключительный день фестиваля «Лешуга» проходит в Пскове

Третий, заключительный день гастрономического фестиваля яблок, урожая и традиционных напитков «Лешуга» проходит в Финском парке Пскова. Мероприятие организовано в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщает корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

На главной сцене выступят музыкальные коллективы: в 18:30 – псковская группа Shambala, в 19:30 – фолк-группа «Самоварочки» из Санкт-Петербурга, в 21:00 – певица из Башкортостана Аэлита Азина.

В шатре-лектории с 13:00 до 18:00 проходят бесплатные кулинарные мастер-классы, где всех желающих учат готовить яблочный штрудель и запечённое с ягодами и орехами яблоко. На малой сцене в 13:00 запланировано шоу «Счастливые пёсы», в 14:00 – интерактивный концерт традиционного и городского фольклора «Лешуга моя», а в 16:00 – гастрошоу с Андреем Лукиным.

На протяжении всех трёх дней на территории фестиваля работает шесть тематических подворий, где можно продегустировать напитки о29 сидроделен со всей России и попробовать авторские блюда из яблок, приготовленные местными кулинарами. Также проходят лекции о технологии производства сидра, о его истории и традициях. Вход на фестиваль свободный.

Полную программу праздника и карту площадок можно увидеть по ссылке. Вход на фестиваль свободный. Фоторепортажи первого и второго дней мероприятия также можно найти на сайте ПАИ.

Фестиваль «Лешуга» был запущен в Пскове в 2024 году как новый событийный бренд региона. Первая ярмарка яблок, урожая и традиционных напитков проходила с 16 по 18 августа в Финском парке (парк Куопио). Тогда же организаторы заявили о намерении сделать мероприятие ежегодным. За короткое время проект приобрёл узнаваемость: в 2025 году он уже занял второе место на окружном этапе международной премии Russian Event Awards в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма» и собрал более 30 тысяч посетителей.

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