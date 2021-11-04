Видео: Тиранники и мамонты – как проходит этнографический диктант в Пскове

09:03, 04 ноября 2021, ПАИ

Накануне Дня народного единства жители Псковской области присоединились к Большому этнографическому диктанту. В этом году из-за пандемии он проходит онлайн на сайте miretno.ru и длится пять дней – с 3 по 7 ноября. За 45 минут участники должны ответить на 30 вопросов о культуре народов, населяющих Россию. Для жителей разных регионов организатор – Федеральное агентство по делам национальностей – подготовил локальные вопросы.

Корреспондент ПАИ увидел вопросы о Псковской области и вместе с участниками этнографического диктанта поднялся на 13-метровую высоту.