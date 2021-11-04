Небольшие дожди пройдут в Псковской области 4 ноября

18:00, 04 ноября 2021, ПАИ

5 ноября на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие дожди, местами умеренные. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +3 до +8 градусов, днём — от +8 до +13.

Будет дуть ветер южного направления со скоростью 9-14 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.