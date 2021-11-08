На 8% выросла средняя зарплата в Псковской области

17:19, 08 ноября 2021, ПАИ

Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам организаций за январь – август 2021 года в Псковской области, составила 33 545 рублей. Это на 8% больше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковстата.

В реальном выражении с учетом индекса потребительских цен заработная плата увеличилась на 2,3%.

Наиболее высокий размер оплаты труда (по оценке) сложился в организациях видов экономической деятельности «Деятельность финансовая и страховая» (54 573 рубля) и «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» (43 363 рубля).