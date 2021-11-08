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Экономика

Международные резервы России обновили исторический максимум

Международные резервы России обновили исторический максимум и составили 623,2 млрд долларов по состоянию на 29 октября, следует из данных Центробанка.

«Объем международных резервов по состоянию на 29 октября составил 623,2 млрд долларов, увеличившись за неделю на 1,6 млрд долларов, или на 0,3 %, преимущественно в результате операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила», – говорится в сообщении.

По мнению некоторых экспертов, увеличение объёма международных резервов России – это хорошая новость, так как она говорит о внешнеполитической и экономической стабильности страны.

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