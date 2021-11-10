ФК «Псков» отправляется в Сочи на финальный этап Кубка России среди любительских команд III дивизиона
ФК «Псков» отправляется в Сочи на финальный этап Кубка России среди любительских команд III дивизиона, сообщает Telegram-канал «Псковоблспорт».
В финальном этапе розыгрыша Кубка России среди любительских команд III дивизиона, который пройдёт в Сочи с 12 по 20 ноября, сыграют 8 команд. В соответствии со структурой соревнований, команды разбиты на две группы, которые проведут матчи в один круг, затем по две лучших из них сыграют в полуфиналах, а их победители встретятся в финальном матче турнира.
Матчи Кубка пройдут на искусственных полях спорткомплексов «Имспорт» и базы ФК «Сочи» в городе Сочи.
Как предпочитаете экономить на покупках?
ФК «Псков» отправляется в Сочи на финальный этап Кубка России среди любительских команд III дивизиона
Великолучанка побила два мировых рекорда на всероссийских соревнованиях по зимнему плаванию
Российские пловцы завоевали четыре золотые награды на четвёртом этапе Кубка мира в Казани
Золотыми знаками ГТО наградили псковичей – участников проекта развития воркаут-движения