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ФК «Псков» отправляется в Сочи на финальный этап Кубка России среди любительских команд III дивизиона

ФК «Псков» отправляется в Сочи на финальный этап Кубка России среди любительских команд III дивизиона, сообщает Telegram-канал «Псковоблспорт».

В финальном этапе розыгрыша Кубка России среди любительских команд III дивизиона, который пройдёт в Сочи с 12 по 20 ноября, сыграют 8 команд. В соответствии со структурой соревнований, команды разбиты на две группы, которые проведут матчи в один круг, затем по две лучших из них сыграют в полуфиналах, а их победители встретятся в финальном матче турнира. 
 
Матчи Кубка пройдут на искусственных полях спорткомплексов «Имспорт» и базы ФК «Сочи» в городе Сочи. 
 

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