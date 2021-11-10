ФК «Псков» отправляется в Сочи на финальный этап Кубка России среди любительских команд III дивизиона

11:05, 10 ноября 2021, ПАИ

ФК «Псков» отправляется в Сочи на финальный этап Кубка России среди любительских команд III дивизиона, сообщает Telegram-канал «Псковоблспорт».

В финальном этапе розыгрыша Кубка России среди любительских команд III дивизиона, который пройдёт в Сочи с 12 по 20 ноября, сыграют 8 команд. В соответствии со структурой соревнований, команды разбиты на две группы, которые проведут матчи в один круг, затем по две лучших из них сыграют в полуфиналах, а их победители встретятся в финальном матче турнира.



Матчи Кубка пройдут на искусственных полях спорткомплексов «Имспорт» и базы ФК «Сочи» в городе Сочи.

