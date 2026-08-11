14-летний волейболист из Себежа подписал первый профессиональный контракт
Себежанин Евгений Пылов подписал свой первый профессиональный контракт. 14-летний доигровщик заключил соглашение с волейбольным клубом «Горький-2» из Нижнего Новгорода. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил псковский тренер Сергей Иванов.
Соглашение с доигровщиком рассчитано на четыре года. Дубль нижегородского «Горького» выступает в Молодёжной лиге, а основная команда – в Суперлиге.
Вместе с псковскими волейболистами Пылов выигрывал бронзу первенства России. В январе этого года спортсмен перешёл в училище олимпийского резерва № 2 в Звенигороде при московском клубе ЦСКА.
Осенью уроженца Псковской области планируют вызвать на учебно-тренировочные сборы в национальную команду России 2012-2013 годов рождения. В следующем сезоне он будет играть за Нижний Новгород на первенстве России.
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