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Экономика

Проекты электротехнического кластера Псковской области вновь получат поддержку Минпромторга

Промышленный электротехнический кластер Псковской области повторно включили в реестр Министерства промышленности и торговли Российской Федерации после успешной проверки на соответствие требованиям Правительства РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Это стало возможным благодаря успешной реализации трёх проектов промышленного электротехнического кластера Псковской области, в рамках которых началось производство современных элегазовых трансформаторов напряжением 110–220 кВ, 330–500 кВ, а также высоковольтных выключателей. Стоимость проектов составляет порядка 2 млрд рублей, практически половина из них — средства государственной поддержки.

Участники федерального реестра смогут и дальше компенсировать часть затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции в целях импортозамещения.

Напомним, промышленный электротехнический кластер Псковской области был создан в 2016 году на базе предприятий по производству электротехнического, элегазового оборудования, редукторов, силовых, контрольных кабелей. В настоящее время он является одним из самых крупных в стране в сфере производства электротехнической продукции. В систему входят 18 промпредприятий, поставляющих конечную продукцию, в том числе в страны СНГ и Балтии.

В целом на поддержку новых кластерных проектов на период 2021–2024 годов в федеральном бюджете запланированы средства в размере 1,6 млрд рублей.

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