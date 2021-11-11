Развитие фигурного катания в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
11 ноября в медиацентре ПАИ проходит встреча с псковской спортсменкой Валерией Зайцевой, которая впервые в истории псковского фигурного катания одержала победу на всероссийских соревнованиях.
Она рассказывает о фигурном катании, участии в соревнованиях и дальнейших планах в спорте.
О развитии фигурного катания в Псковской области также расскажут президент региональной Федерации фигурного катания на коньках Псковской области Юлия Зайцева и инструктор-методист спортивной школы «Олимп» Татьяна Семилетова.
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Развитие фигурного катания в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)