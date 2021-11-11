Псковская фигуристка Валерия Зайцева назвала своих кумиров в спорте

15:31, 11 ноября 2021, ПАИ

Кумиров в спорте назвала псковская спортсменка Валерия Зайцева, которая впервые в истории псковского фигурного катания одержала победу на всероссийских соревнованиях. 11 ноября она выступила на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Юная псковская фигуристка отметила, что всегда следила за спортивной карьерой Камилы Валиевой, Елизаветы Туктамышевой, Анны Щербаковой и Софьи Самодуровой.

«Мы всегда болели за более старшее поколение. Нам нравилась Татьяна Навка. Ещё парное катание нравилось. Мы больше знали парников в свое время. Дома мы следим за всем, что происходит в мире спорта», - добавила президент региональной Федерации фигурного катания на коньках Псковской области Юлия Зайцева.

Валерия Зайцева рассказала, что уже 10 лет занимается фигурным катанием, за это время многого удалось достичь благодаря упорным тренировкам. «Для меня победа была неожиданностью, я хотела просто прокатать программу максимально хорошо», - отметила фигуристка.

В спорт она пришла в 5,5 лет. «У нас открылась секция фигурного катания, и мама решила меня отдать туда. Я ходила во многие секции, но, когда пришло время выбора, я решила выбрать фигурное катание. Мне оно очень нравилось, нравилось стремление к большему, поэтому я решила выбрать это», - поделилась Валерия Зайцева.

Юлия Зайцева заметила, что на момент открытия Ледового дворца многие родители ринулись туда стройными рядами и их семья не была исключением.