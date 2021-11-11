Псковский тренер назвала оптимальный возраст для начала занятий фигурным катанием

15:39, 11 ноября 2021, ПАИ

Инструктор-методист спортивной школы «Олимп» Татьяна Семилетова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 11 ноября назвала оптимальный возраст для начала занятий фигурным катанием.

По ее словам, в спортшколу набирают детей с 4 лет, поскольку в пять лет — «это сложно». «Хорошо, когда работа складывается правильно. Удобно, когда дети в 4 года поступают, в 5 лет это сложно», - сказала Татьяна Семилетова.

«Сам вид спорта очень трудно координационный. Все эти двойные прыжки сложные. Для нашего псковского катания это большое достижение. По мере сил стараемся развивать фигурное катание в Пскове», - заявила тренер. Кроме того, она рассказала, что в спортшколе хотелось бы готовить спортсменов к высшим достижениям.

Татьяна Семилетова считает, что для Пскова и Псковской области фигурное катание — новый спорт и тренерские кадры практически все приезжие: «У нас всего один псковский тренер, все остальные московские, они переезжают из других городов».

Президент региональной Федерации фигурного катания на коньках Псковской области Юлия Зайцева отметила, что наблюдать какие-то результаты у спортсменов можно будет только после того, как в регионе «воспитают своих тренеров, которые отучатся и вернутся обратно» в Псковскую область.