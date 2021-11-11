Валерия Зайцева: После четырех лет участия во всероссийских соревнованиях Псковскую область стали узнавать
После четырех лет участия во всероссийских соревнованиях Псковскую область стали узнавать. Об этом заявила псковская спортсменка Валерия Зайцева, которая впервые в истории псковского фигурного катания одержала победу на всероссийских соревнованиях, на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.
Она отметила, что впервые псковские фигуристы поехали на всероссийские соревнования 4 года назад. Тогда спортсмены начинали с 22-24 места. «Люди задавали вопросы о том, где эта область Псковская. Сейчас узнают регион», - поделилась Валерия Зайцева.
По ее словам, соревнования всероссийского уровня дают право на выполнение разрядов мастера спорта. «Дети со всей России соревнуются, чтобы попытать свое счастье», - отметила фигуристка. Кроме того, добавила она, соревнования дают возможность встретиться с людьми с самых разных окраин и регионов России, показать себя судьям, возможность заявить о себе.
Президент региональной Федерации фигурного катания на коньках Псковской области Юлия Зайцева заметила, что Валерия Зайцева - уже профессиональная спортсменка. «Это такой вид спорта, который занимает большую часть жизни», - рассказала она. Однако для продолжения нужно переезжать в другой город, и семья пока не готова к этому.
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Валерия Зайцева: После четырех лет участия во всероссийских соревнованиях Псковскую область стали узнавать
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