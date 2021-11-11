Валерия Зайцева: После четырех лет участия во всероссийских соревнованиях Псковскую область стали узнавать

15:43, 11 ноября 2021, ПАИ

После четырех лет участия во всероссийских соревнованиях Псковскую область стали узнавать. Об этом заявила псковская спортсменка Валерия Зайцева, которая впервые в истории псковского фигурного катания одержала победу на всероссийских соревнованиях, на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Она отметила, что впервые псковские фигуристы поехали на всероссийские соревнования 4 года назад. Тогда спортсмены начинали с 22-24 места. «Люди задавали вопросы о том, где эта область Псковская. Сейчас узнают регион», - поделилась Валерия Зайцева.

По ее словам, соревнования всероссийского уровня дают право на выполнение разрядов мастера спорта. «Дети со всей России соревнуются, чтобы попытать свое счастье», - отметила фигуристка. Кроме того, добавила она, соревнования дают возможность встретиться с людьми с самых разных окраин и регионов России, показать себя судьям, возможность заявить о себе.

Президент региональной Федерации фигурного катания на коньках Псковской области Юлия Зайцева заметила, что Валерия Зайцева - уже профессиональная спортсменка. «Это такой вид спорта, который занимает большую часть жизни», - рассказала она. Однако для продолжения нужно переезжать в другой город, и семья пока не готова к этому.