Юлия Зайцева: Ни на одно соревнование спортсменов не пускают без медсправок

16:21, 11 ноября 2021, ПАИ

«Ни на одно соревнование не пускают без медсправок», - рассказала президент региональной Федерации фигурного катания на коньках Псковской области Юлия Зайцева во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 11 ноября.

По словам Юлии Зайцевой, псковское отделение спортивной медицины помогает ускорить прохождение медосмотра, тогда как раньше на это уходило огромное количество времени.

«Появление диспансера всё упростило, дети вовремя стали получать осмотры и помощь», - добавила Зайцева.

Инструктор-методист спортивной школы «Олимп» Татьяна Семилетова рассказала, что дети проходят диспансеризацию и сдают все анализы два раза в год.

Напомним, в псковском отделении спортивной медицины восстанавливаются спортсмены мирового уровня.