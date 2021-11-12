Мужчина пострадал в результате ДТП в Великих Луках

09:30, 12 ноября 2021, ПАИ

Мужчина пострадал в результате ДТП в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

ДТП произошло 11 ноября в 23:20 у дома 5/23 на улице Герцена. 39-летний водитель автомобиля «Лада» сбил 55-летнего пешехода, который находился на проезжей части вне пешеходного перехода.

В результате ДТП пострадавший получил травмы лица. Медицинская помощь мужчине была оказана на месте, от госпитализации отказался. На месте происшествия работала бригада скорой помощи и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.