Из музея-заповедника «Изборск» похитили старинную серебряную фибулу народа сето

19:07, 27 ноября 2026, ПАИ

Кража ценного экспоната произошла в музее-заповеднике «Изборск». Из учреждения пропало традиционное украшение народа сето – серебряная фибула. Об этом в ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

По факту хищения сотрудники полиции Печорского района возбудили уголовное дело. В прокуратуре уточнили, что дело открыли 19 ноября.

В настоящее время оперативники занимаются поиском как самих подозреваемых в краже, так и похищенного предмета. Для установления культурной, исторической, художественной и научной ценности украшения назначена специальная экспертиза.

«Дело возбудили, мы взяли его на контроль», – подчеркнули в прокуратуре.