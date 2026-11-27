Из музея-заповедника «Изборск» похитили старинную серебряную фибулу народа сето
Кража ценного экспоната произошла в музее-заповеднике «Изборск». Из учреждения пропало традиционное украшение народа сето – серебряная фибула. Об этом в ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
По факту хищения сотрудники полиции Печорского района возбудили уголовное дело. В прокуратуре уточнили, что дело открыли 19 ноября.
В настоящее время оперативники занимаются поиском как самих подозреваемых в краже, так и похищенного предмета. Для установления культурной, исторической, художественной и научной ценности украшения назначена специальная экспертиза.
«Дело возбудили, мы взяли его на контроль», – подчеркнули в прокуратуре.
Представитель СК России расскажет о курьерах-соучастниках в программе «Цифровые расследования»
Михаил Ведерников обсудил с руководством «Почты России» сохранение сельских отделений
Кадровый вопрос: в Псковской области обсудили меры поддержки и ситуацию на рынке труда