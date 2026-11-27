В деревне Видовичи Печорского района при пожаре в доме повреждён газопровод
Частный дом загорелся в деревне Видовичи Печорского района. Огонь повредил газопровод, сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
Пожарные подразделения локализовали возгорание, тушение продолжается. По предварительным данным, пострадавших нет. В момент возгорания хозяев дома не было.
Помимо пожарных, на месте работает бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.
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