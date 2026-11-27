В деревне Видовичи Печорского района при пожаре в доме повреждён газопровод

18:39, 27 ноября 2026, ПАИ

Частный дом загорелся в деревне Видовичи Печорского района. Огонь повредил газопровод, сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX











Пожарные подразделения локализовали возгорание, тушение продолжается. По предварительным данным, пострадавших нет. В момент возгорания хозяев дома не было.

Помимо пожарных, на месте работает бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.