Развитие фигурного катания в Псковской области обсудили в медиацентре ПАИ

12:11, 12 ноября 2021, ПАИ

В медиацентре ПАИ состоялась встреча с псковской спортсменкой Валерией Зайцевой, которая впервые в истории псковского фигурного катания одержала победу на всероссийских соревнованиях.

Для вас мы узнали:

Валерия Зайцева уже 10 лет занимается фигурным катанием, за это время многого удалось достичь благодаря упорным тренировкам. На льду занимается 2-3 часа; юная фигуристка завоевала уже 55 медалей на различных соревнованиях; впервые псковские фигуристы поехали на всероссийские соревнования четыре года назад. Тогда спортсмены начинали с 22-24 места; после четырех лет участия во всероссийских соревнованиях Псковскую область стали узнавать; ни на одно соревнование спортсменов не пускают без медицинских справок.

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