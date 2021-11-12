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Развитие фигурного катания в Псковской области обсудили в медиацентре ПАИ

В медиацентре ПАИ состоялась встреча с псковской спортсменкой Валерией Зайцевой, которая впервые в истории псковского фигурного катания одержала победу на всероссийских соревнованиях.

Для вас мы узнали:

  1. Валерия Зайцева уже 10 лет занимается фигурным катанием, за это время многого удалось достичь благодаря упорным тренировкам. На льду занимается 2-3 часа;
  2. юная фигуристка завоевала уже 55 медалей на различных соревнованиях;
  3. впервые псковские фигуристы поехали на всероссийские соревнования четыре года назад. Тогда спортсмены начинали с 22-24 места;
  4. после четырех лет участия во всероссийских соревнованиях Псковскую область стали узнавать;
  5. ни на одно соревнование спортсменов не пускают без медицинских справок.

Все новости с пресс-конференции читайте в специальном сюжете здесь.

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