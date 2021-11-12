Развитие фигурного катания в Псковской области обсудили в медиацентре ПАИ
В медиацентре ПАИ состоялась встреча с псковской спортсменкой Валерией Зайцевой, которая впервые в истории псковского фигурного катания одержала победу на всероссийских соревнованиях.
Для вас мы узнали:
- Валерия Зайцева уже 10 лет занимается фигурным катанием, за это время многого удалось достичь благодаря упорным тренировкам. На льду занимается 2-3 часа;
- юная фигуристка завоевала уже 55 медалей на различных соревнованиях;
- впервые псковские фигуристы поехали на всероссийские соревнования четыре года назад. Тогда спортсмены начинали с 22-24 места;
- после четырех лет участия во всероссийских соревнованиях Псковскую область стали узнавать;
- ни на одно соревнование спортсменов не пускают без медицинских справок.
Все новости с пресс-конференции читайте в специальном сюжете здесь.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Что сопровождает ваше утро перед работой?
11 ноября 2021
Валерия Зайцева: После четырех лет участия во всероссийских соревнованиях Псковскую область стали узнавать