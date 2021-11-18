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Экономика

Рост налоговых доходов на 12,9% прогнозируется в бюджете Пскова на 2022 год

В 2022 году в бюджете Пскова прогнозируется рост налоговых доходов на 223 млн 769,6 тыс. рублей, или 12,9% к показателям 2021 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

При этом поступления налога на доходы физических лиц прогнозируются с ростом на 135 млн 250 тыс. рублей, налогов на совокупный доход - на 83 млн 554 тыс. рублей, земельного налога - на 12 млн 336 тыс. рублей.

Рост поступлений взносов на совокупный доход связан с увеличением числа плательщиков, применяющих специальные налоговые режимы по упрощенной системе и патентной системе налогообложения в связи с отменой 1 января 2021 года единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Увеличение поступлений земельного налога связывают с проведением в 2021 году государственной кадастровой оценки земельных участков.

Напомним, в проекте бюджета города Пскова на 2022 год налоговые доходы составят 29,2%.

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