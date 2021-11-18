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Экономика

Разработан проект бюджета Пскова на 2022 год и плановый период

Разработан проект бюджета города Пскова на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

Доходы бюджета города в 2022 году составят порядка 6 млрд 687 млн рублей (в 2021 — более 7,2 млрд рублей). Расходы планируются в размере более 6 млрд 793 млн рублей (в текущем году — свыше 7,3 млрд рублей). Налоговые доходы составят 29,2%, неналоговые – 2,3%, безвозмездные поступления – 68,5%. В 2022 году 69% поступлений от общей суммы налоговых и неналоговых доходов бюджета города должен обеспечить налог на доходы физических лиц.

Дефицит бюджета планируется в размере 106 млн рублей. Финансирование дефицита бюджета будет осуществляться за счет привлеченных кредитных ресурсов и изменения остатков на счетах. Размер дефицита составляет 7% общего годового объема доходов бюджета города Пскова без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и налоговых доходов по дополнительному нормативу.

На 2023 и 2024 годы доходы планируются на уровне 5 млрд 648 млн рублей и 5 млрд 735 млн рублей соответственно, расходы - 5 млрд 609 млн рублей и 5 млрд 669 млн рублей, профицит бюджета составит 39 млн рублей в 2023 году и 66 млн рублей в 2024-м.

В налоговой политике на 2022-2024 годы приоритетом останется обеспечение стабильных налоговых условий для хозяйствующих субъектов, а акцент сохранится на повышении эффективности стимулирующей функции налоговой системы и улучшении качества администрирования с сопутствующим облегчением административной нагрузки для налогоплательщиков и повышением собираемости налогов.

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