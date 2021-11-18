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Экономика

Инфляция в Псковской области в октябре оставалась ниже, чем в целом по России

Годовая инфляция в Псковской области в октябре 2021 года составила 7,8%. При этом темпы прироста цен продолжали оставаться ниже, чем по Северо-Западному федеральному округу и России в целом (8,1%). На динамику инфляции в регионе оказали влияние преимущественно общероссийские факторы – увеличение издержек производителей и снижение предложения отдельных товаров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления ЦБ РФ.

«Инфляция в октябре увеличилась во многом за счет цен на продовольствие. В частности, из-за снижения урожая ускорилось подорожание грунтовых овощей. Вместе с тем высокий урожай сезонных яблок в Псковской области сдерживал динамику в этом сегменте. Развитие приусадебных хозяйств и заметный рост в регионе количества фермеров, которые занимаются производством и реализацией овощей и фруктов, привело в том числе к увеличению предложения их продукции», – отметил управляющий Отделением Псков Банка России Сергей Савин. По сравнению с октябрем прошлого года снизились цены на яблоки и свежую зелень, замедлился рост цен на сахар и лимоны, кондитерские изделия, чай, сливочное и подсолнечное масло.

Кроме того, в регионе продолжилось снижение темпов роста цен на строительные материалы, в том числе на древесно-стружечные плиты, металлочерепицу, а также на мебель, средства связи и бытовые электроприборы.

В области продолжает сохраняться высокий спрос на подержанные легковые автомобили на фоне недостаточного предложения новых машин. Издержки производителей автомобильных шин из-за удорожания сырья и логистики отразились на ускорении темпов роста цен на этот товар.

По прогнозу Банка России, инфляция по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4-7,9%. С учетом проводимой Банком России денежно-кредитной политики по итогам 2022 года она составит 4,0-4,5%.

Подробный информационно-аналитический комментарий об инфляции в Псковской области в октябре опубликован на региональной странице официального сайта Банка России.

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