Житель Гдовского района осуждён за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения

20:48, 19 ноября 2021, ПАИ

Прокуратура Гдовского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Гдовского района, управлявшего транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Приговором Гдовского районного суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

Суд установил, что управлял транспортным средством в состоянии опьянения подсудимый, ранее подвергнутый за это административному наказанию, а также имеющий судимость за совершение преступления, предусмотренного настоящей статьёй. В нарушение требований пункта 2.7 Правил дорожного движения РФ, утверждённых постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090, подсудимый завёл двигатель автомобиля и поехал на нём в направлении своего места жительства за денежными средствами для поиска и приобретения спиртных напитков. В пути следования на проезжей части автомобиль был остановлен сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Гдовскому району. В связи с нахождением подсудимого в состоянии алкогольного опьянения он был отстранён от управления транспортным средством.

С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на восемь месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок двух лет.

Приговор суда в законную силу не вступил.