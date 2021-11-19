Завод «Севкабель» переедет из Петербурга в Псков

22:03, 19 ноября 2021, ПАИ

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области утвердил мировое соглашение в деле о банкротстве ООО «ПК «Севкабель». 100 процентов долей в уставе компании перейдут ООО «Современные технологии», а производственные площади предприятия переедут в Псков. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

В пресс-службе банка непрофильных активов «Траст» «РБК-Петербург» рассказали, что кредиторы и другие участники дела о банкротстве «Севкабеля» отказались от всех претензий друг к другу. Новый собственник погасит требования кредиторов «Севкабеля», в том числе требование «Траста» (2,5 млрд рублей).

Мощности завода планируется перевезти на площадку в Пскове.

ООО «Современные технологии» владеет АО «Акрон Холдинг», один из крупнейших металлургических холдингов России.

Отметим, что у «Севкабеля» нет производственной площадки. На месте исторического производства на Кожевенной линии В.О. планируется построить жилой комплекс.