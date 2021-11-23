Новогодний фейерверк в Санкт-Петербурге тоже остаётся под вопросом
Если вы решили на Новый год поехать в Санкт-Петербург, то знайте, что новогодний салют там, как и во многих других городах России, остаётся под большим вопросом. Всё будет зависеть от эпидемиологической обстановки, сообщает «Фонтанка».
Вместо праздничного концерта на Дворцовой площади горожанам предлагают смотреть его по телевизору в ночь с 31 декабря на 1 января. В этом году проект будет посвящён предстоящему 350-летнему юбилею Петра I.
Зато вживую можно будет посмотреть сказку «Золушка» в исполнении артистов детского ледового театра. Представление будет проходить с 25 декабря по 16 января дважды в день на катке на Конюшенной площади.
Играете ли вы в видеоигры?
«Цифровая профилактика VS Голем-цивилизация»: просветительско-предупреждающий провокационный фестиваль пройдёт в Пскове
Выход в российский прокат фильма «Мы» по роману-антиутопии Евгения Замятина запланирован на 8 сентября 2022 года
«Кинопоиск» анонсировал выпуск в 2023 году анимационного сериала об альтернативном будущем человечества