Новогодний фейерверк в Санкт-Петербурге тоже остаётся под вопросом

23:18, 23 ноября 2021, ПАИ

Если вы решили на Новый год поехать в Санкт-Петербург, то знайте, что новогодний салют там, как и во многих других городах России, остаётся под большим вопросом. Всё будет зависеть от эпидемиологической обстановки, сообщает «Фонтанка».

Вместо праздничного концерта на Дворцовой площади горожанам предлагают смотреть его по телевизору в ночь с 31 декабря на 1 января. В этом году проект будет посвящён предстоящему 350-летнему юбилею Петра I.

Зато вживую можно будет посмотреть сказку «Золушка» в исполнении артистов детского ледового театра. Представление будет проходить с 25 декабря по 16 января дважды в день на катке на Конюшенной площади.