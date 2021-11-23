Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Развлечения

Новогодний фейерверк в Санкт-Петербурге тоже остаётся под вопросом

Шоу будут показывать два раза в день. Фото администрации Санкт-Петербурга

Если вы решили на Новый год поехать в Санкт-Петербург, то знайте, что новогодний салют там, как и во многих других городах России, остаётся под большим вопросом. Всё будет зависеть от эпидемиологической обстановки, сообщает «Фонтанка».

Вместо праздничного концерта на Дворцовой площади горожанам предлагают смотреть его по телевизору в ночь с 31 декабря на 1 января. В этом году проект будет посвящён предстоящему 350-летнему юбилею Петра I.

Зато вживую можно будет посмотреть сказку «Золушка» в исполнении артистов детского ледового театра. Представление будет проходить с 25 декабря по 16 января дважды в день на катке на Конюшенной площади.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Играете ли вы в видеоигры?
Проголосовать >>>

23 ноября 2021

Новогодний фейерверк в Санкт-Петербурге тоже остаётся под вопросом
23 ноября 2021

Александр Кузьмин: Первому идти было тяжело
23 ноября 2021

«Цифровая профилактика VS Голем-цивилизация»: просветительско-предупреждающий провокационный фестиваль пройдёт в Пскове
17 ноября 2021

Дмитрий Дибров назвал 80% телезрителей идиотами
16 ноября 2021

Гарри Поттер возвращается в специальном новогоднем выпуске
07 ноября 2021

Выход в российский прокат фильма «Мы» по роману-антиутопии Евгения Замятина запланирован на 8 сентября 2022 года
04 ноября 2021

«Кинопоиск» анонсировал выпуск в 2023 году анимационного сериала об альтернативном будущем человечества
30 октября 2021

Туроператоры рассказали, где россияне планируют отмечать Новый год

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...